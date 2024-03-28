Азату Мифтахову* дали четыре года лишения свободы по делу об оправдании терроризма

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор бывшему аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову* (*внесен в реестр террористов и экстремистов). Ему назначили четыре года лишения свободы, первые два года - в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима. Гособвинение запрашивало для обвиняемого три года лишения свободы.

4 сентября прошлого года Мифтахова задержали на выходе из колонии в городе Омутнинске в Кировской области, где он отбывал наказание по делу о дымовой шашке в офисе "Единой России". Анархисту-математику вменили оправдание терроризма из-за комментариев, которые он давал во время просмотра телевизора в колонии. После этого Мифтахова увезли в Киров для проведения следственных действий. Первомайский районный суд отправил его под арест, который затем продлили уже в Екатеринбурге.

По данным свидетелей, 21 мая 2023 года обвиняемый во время просмотра телевизора в колонии высказался против СВО и не поддержал российских бойцов. Также свидетель заявил, что обвиняемый якобы высказывался о взрыве в УФСБ Архангельска в 2018 году и действиях террориста Михаила Жлобицкого — именно этот эпизод и лег в фабулу дела.

Азат Мифтахов заявлял, что они обсуждали сюжет о взятии Бахмута, и он лишь указал на некие "нестыковки" в репортаже, а по поводу Жлобицкого ничего не говорил.