28 Марта 2024
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Экономика Костромская область
Фото: Накануне.RU

Собственные доходы бюджета Костромской области демонстрируют активный рост

По данным УФНС России по Костромской области, за первые 2 месяца 2024 года в консолидированный бюджет области мобилизовано 4,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по налогу на прибыль организаций увеличились на более чем 847 млн рублей, по налогу на доходы физических лиц - на 458,8 млн рублей.

Основными отраслями, оказавшими влияние на рост налоговых поступлений в Костромской области, стали обработка древесины и производство изделий из дерева, производство готовых металлических изделий, производство ювелирных изделий. Также рост отмечен в таких секторах, как обеспечение электрической энергией, газом и паром, оптовая торговля.

Эксперты подчеркивают, что для региона с учетом его специфики, большого количества как крупных, так и средних и малых деревообрабатывающих производств, рост налоговых отчислений в лесопереработке является крайне важным и показательным. Это подтверждение эффективности разработанных и реализованных в Костромской области по поручению губернатора Сергея Ситникова мер по поддержке отрасли, в том числе, в связи с санкционным давлением.

(2024)|Фото: adm44.ru

Всего по данным профильных ведомств за два месяца 2024 года поступления по налогу на прибыль в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева увеличились на 181,9 млн рублей. В частности, среди налогоплательщиков, обеспечивших наибольший рост – крупные деревопереработчики региона - ООО «Свисс Кроно», НАО «Свеза Кострома», НАО «Свеза Мантурово».

Как сообщает пресс-служба губернатора Костромской области, в регионе развитию лесопромышленного комплекса, как одной из ведущих отраслей экономики, традиционно уделяется особое внимание. Сергей Ситников ориентирует предприятия на формирование новых рынков сбыта и направлений производства, в том числе, в связи с введением санкций в отношении России.

Для поиска партнеров и рынков для поставки продукции администрация региона организовала работу с торговыми представительствами России в ряде стран Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. После спада 2022 года предприятия наращивают экспортную активность. Лесопереработчики перестроили логистические цепочки и открыли для себя новые рынки сбыта в Китае, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Беларуси и Турции.

(2024)|Фото: adm44.ru

«Благодаря личному участию губернатора Сергея Константиновича Ситникова был запущен крупнейший инвестиционный проект - Галичский фанерный комбинат, который начал вырабатывать фанеру экспортного качества для реализации на глобальном рынке. Увеличилось освоение расчетной лесосеки, товарный выпуск круглых лесоматериалов. Это также поспособствовало дополнительному объему закупки фанерного кряжа у заготовительных предприятий малого и среднего бизнеса области. Также, благодаря взаимодействию региона с РЭЦ мы рассматриваем дополнительные площадки отгрузочные и сегодня рассматриваем вариант развития речного порта. Мы развиваем логистику, в том числе и речного направления север-юг. Благодаря усилиям сенатора Сергея Викторовича Калашника и при непосредственном участии губернатора Сергея Константиновича Ситникова был запущен в работу региональный фонд поддержки промышленности, в котором малые и средние лесные предприятия получили возможность получать субсидии на покупку оборудования, на процентные ставки по кредитам. Фонд работает, и он реально является поддержкой»», – отмечает руководитель Союза лесопромышленников Костромской области Андрей Смирнов.

По итогам прошлого года лесопромышленный комплекс сохранил лидирующие позиции в экономике области. Общая сумма поставленной на внешние рынки продукции деревообработки превысила 60 млн долларов, составив около 45% в товарной структуре экспорта.

В частности, крупные предприятия лесоперерабатывающего комплекса увеличили выпуск. Так, в 2023 году компания «Свеза» направила в Китайскую Народную Республику 14 контейнерных поездов с 22,5 тысячами тонн продукции. Фанера, которую производит Галичский фанерный комбинат Segezha Group, востребована как на внутренних, так и на внешних рынках. Предприятие развивает экспортные поставки в крупные экономические центры Китая. Для развития экспорта запущен собственный ускоренный железнодорожный контейнерный маршрут.

Теги: лесопереработка, налоговые поступления в бюджет, сергей ситников, лесоматериалы


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