Численность краснокнижных сайгаков в Астраханской области достигла 26 тысяч особей

Двухгодовалую антилопу вырастили в питомнике «Сайгак» в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области». Ее выпустили в естественную среду обитания в заказник «Степной» в Лиманском районе.

На сегодняшний день численность сайгаков в Астраханской области составляет более 26 тысяч особей.

Выпущенное в естественную среду животное оснастили ошейником, который позволит определить его местонахождение, выявить места обитания стада и усилить охрану. Это 12-я по счету антилопа, выращенная в полувольных условиях и выпущенная на волю.





По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина региональное правительство совместно с федеральными властями, научным сообществом, природоохранными организациями и бизнесом работает над увеличением численности краснокнижного сайгака.



