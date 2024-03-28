В Астраханском госуниверситете прошел круглый стол, посвященный творчеству туркменского поэта и мыслителя

В стенах Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева в формате видео-конференц-связи состоялся круглый стол «Творческое наследие Махтумкули Фраги: культурные и гуманитарные аспекты», посвященный 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя, сообщает пресс-служба министерства внешних связей Астраханской области.

Участниками встречи с астраханской стороны стали представители министерства внешних связей Астраханской области, представительства МИД России в городе Астрахани, Астраханской региональной общественной организации по сохранению и развитию туркменской культуры «Туркменистан», АГУ имени В.Н. Татищева, средней школы имени Махтумкули Фраги села Фунтово. С туркменской стороны к диалогу подключились представители Консульства Туркменистана в городе Астрахани и вузов — партнёров АГУ имени В.Н. Татищева: института международных отношений МИД Туркменистана, Туркменского государственного университета имени Махтумкули и Туркменского сельскохозяйственного университета имени Ниязова.

Заместитель министра внешних связей Астраханской области Илья Торопицын подчеркнул, что имя Махтумкули дорого астраханцам. В регионе родились многие его литературные произведения, бережно сохраненные и изданные в Астрахани в начале ХХ столетия. На территории Астраханской области в течение года пройдет ряд мероприятий, приуроченных к 300-летию выдающегося туркменского поэта.

«Сегодня в стенах этого, как и других астраханских вузов, учится немало студентов из Туркменистана, а сотрудничество в сфере образования и науки играет важную роль в развитии многопланового астраханско-туркменского взаимодействия, — отметил заместитель министра внешних связей Астраханской области. — Мы тесно контактируем с Кабинетом Министров Туркменистана в сфере развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Высоко ценим тот факт, что руководство Туркменистана отмечает усилия Астраханской области по развитию отношений, сложившихся между нами, сохранению и поддержке самобытной культуры туркмен на астраханской земле».

Атташе Консульства Туркменистана города Астрахани Энегул Какаджанова выразила признательность руководству АГУ имени В.Н. Татищева за инициативу проведения круглого стола.

Важной темой круглого стола стал исторический анализ дружественных отношений русского и туркменского народов. Это теме посвятили свои выступления ректор института международных отношений МИД Туркменистана Джумамурат Гурбангельдыев и и.о. заведующего кафедрой, старший преподаватель кафедры общественных наук данного вуза Айна Баймурадова. Они, в частности, рассказали о том, что туркменские купцы развивали торговые связи с Астраханью ещё со времён Петра I. По велению российского императора было организовано несколько экспедиций с целью описания очертаний Каспийского моря, в том числе на туркменском побережье. Выходцы из туркменских племён создали поселение на территории нынешней Астраханской области. В одном из них, расположенном в районе современного астраханского села Фунтово, часто бывал Мухтумули Фраги.

«Богатый исторический опыт, прочные узы дружбы и добрососедства являются незыблемой основой для плодотворного сотрудничества Туркменистана и России на современном этапе, — отметил Джумамурат Гурбангельдыев. — В новых условиях успешное партнёрство наших стран является отражением их многовековых дружественных отношений».

Выступившие на круглом столе преподаватели АГУ имени В.Н. Татищева и вузов Туркменистана обратили особое внимание на художественную, гуманистическую, нравственную ценность творческого наследия туркменского поэта-классика и его роль в воспитании молодого поколения. Тематика круглого стола вызвала неподдельный интерес у его участников, они высказали предложение продолжить совместную работу по изучению творческого наследия классика туркменской литературы.