28 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханском госуниверситете прошел круглый стол, посвященный творчеству туркменского поэта и мыслителя

В стенах Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева в формате видео-конференц-связи состоялся круглый стол «Творческое наследие Махтумкули Фраги: культурные и гуманитарные аспекты», посвященный 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя, сообщает пресс-служба министерства внешних связей Астраханской области.

Участниками встречи с астраханской стороны стали представители министерства внешних связей Астраханской области, представительства МИД России в городе Астрахани, Астраханской региональной общественной организации по сохранению и развитию туркменской культуры «Туркменистан», АГУ имени В.Н. Татищева, средней школы имени Махтумкули Фраги села Фунтово. С туркменской стороны к диалогу подключились представители Консульства Туркменистана в городе Астрахани и вузов — партнёров АГУ имени В.Н. Татищева: института международных отношений МИД Туркменистана, Туркменского государственного университета имени Махтумкули и Туркменского сельскохозяйственного университета имени Ниязова.

Заместитель министра внешних связей Астраханской области Илья Торопицын подчеркнул, что имя Махтумкули дорого астраханцам. В регионе родились многие его литературные произведения, бережно сохраненные и изданные в Астрахани в начале ХХ столетия. На территории Астраханской области в течение года пройдет ряд мероприятий, приуроченных к 300-летию выдающегося туркменского поэта.

«Сегодня в стенах этого, как и других астраханских вузов, учится немало студентов из Туркменистана, а сотрудничество в сфере образования и науки играет важную роль в развитии многопланового астраханско-туркменского взаимодействия, — отметил заместитель министра внешних связей Астраханской области. — Мы тесно контактируем с Кабинетом Министров Туркменистана в сфере развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Высоко ценим тот факт, что руководство Туркменистана отмечает усилия Астраханской области по развитию отношений, сложившихся между нами, сохранению и поддержке самобытной культуры туркмен на астраханской земле».

Атташе Консульства Туркменистана города Астрахани Энегул Какаджанова выразила признательность руководству АГУ имени В.Н. Татищева за инициативу проведения круглого стола.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Важной темой круглого стола стал исторический анализ дружественных отношений русского и туркменского народов. Это теме посвятили свои выступления ректор института международных отношений МИД Туркменистана Джумамурат Гурбангельдыев и и.о. заведующего кафедрой, старший преподаватель кафедры общественных наук данного вуза Айна Баймурадова. Они, в частности, рассказали о том, что туркменские купцы развивали торговые связи с Астраханью ещё со времён Петра I. По велению российского императора было организовано несколько экспедиций с целью описания очертаний Каспийского моря, в том числе на туркменском побережье. Выходцы из туркменских племён создали поселение на территории нынешней Астраханской области. В одном из них, расположенном в районе современного астраханского села Фунтово, часто бывал Мухтумули Фраги.

«Богатый исторический опыт, прочные узы дружбы и добрососедства являются незыблемой основой для плодотворного сотрудничества Туркменистана и России на современном этапе, — отметил Джумамурат Гурбангельдыев. — В новых условиях успешное партнёрство наших стран является отражением их многовековых дружественных отношений».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Выступившие на круглом столе преподаватели АГУ имени В.Н. Татищева и вузов Туркменистана обратили особое внимание на художественную, гуманистическую, нравственную ценность творческого наследия туркменского поэта-классика и его роль в воспитании молодого поколения. Тематика круглого стола вызвала неподдельный интерес у его участников, они высказали предложение продолжить совместную работу по изучению творческого наследия классика туркменской литературы.

Теги: сотрудничество туркменистана и россии, творческое наследие Махтумкули Фраги, астраханский госуниверситет


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