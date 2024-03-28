РКК собрал для жертв теракта в "Крокусе" более 1,2 миллиарда рублей

Российский Красный Крест (РКК) с 23 марта собрал более 1 миллиарда 200 миллионов рублей на оказание помощи пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокусе".

"Всего из общей суммы собранных пожертвований 741 миллион 248 тысяч 029 рублей приходится на физические лица (741 тысяча 449 человек перевели пожертвования), 465 миллионов 663 тысячи 553 рубля перевели юридические лица, включая крупный бизнес и индивидуальных предпринимателей", - сообщает пресс-служба РКК.

Отмечается, что специальной комиссией принято решение о выделении материальной помощи первым 33 семьям.

27 марта МЧС России опубликовало на своем сайте обновленный список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". В нем числятся 143 фамилии.

Также сообщалось, что в Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет.