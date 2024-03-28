Генпрокуратура и Роскомнадзор хотят расширить возможности блокировки в сети

Генеральная прокуратура, Минцифры и Роскомнадзор работают над поправками, расширяющими возможности по блокировке незаконного контента в сети, сообщила вице-спикер Совета-Федерации Инна Святенко.

Подробности сенатор не привела. По ее мнению, необходимо указать в законе требования к производителям и распространителям "общественно значимого информационного контента".

"Авторы должны нести ответственность за качество и достоверность публично размещаемого контента", - цитирует Святенко "Коммерсант". По ее словам, мнение о профессиональной квалификации авторов нередко бывает ошибочным.