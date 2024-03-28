В Перми до смерти избили ветерана СВО

В Перми неизвестные напали на ветерана СВО Илью Терещенко. Мужчину жестоко избили на улице, после чего он попал в больницу, где скончался не выходя из комы. Об этом сообщили в Поисковом отряде имени Ирины Бухановой, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нашего инфорга Светланы случилось ужасное горе. На мужа Светы Илью Терещенко напали и жестоко избили на улице, после этого он попал в больницу. Организм не справился, он умер, не выходя из комы. Света и Илья очень любили друг друга. Когда Илья принял решение отдать свой долг Родине и ушел на СВО, Света очень ждала его возвращения. Он вернулся домой невредимым, но случилась трагедия", - говорится в сообщении, опубликованном на странице группы.

Активисты собирают деньги на организацию похорон.

В полиции пока не прокомментировали случившееся.