Telegram сотрудничает с правоохранительными органами – Госдума

Руководство мессенджера Telegram сотрудничает с российскими правоохранительными органами, передает RTVi со ссылкой на главу комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева.

Депутат считает, что компания ведет себя "в рамках законодательства".

"И администрация Telegram, и сам Павел Дуров всегда очень быстро реагируют — мы это видим просто — на происшествия, сотрудничают с правоохранительными органами, в том числе блокируют запрещенный контент", - заявил Метелев.

Он добавил, что в Центр защиты прав молодежи "регулярно поступают обращения с просьбой заблокировать тот или иной канал, живодерский и так далее". И модераторы мессенджера "идут на встречу", блокируя такой контент.

При этом сам факт использования террористами Telegram парламентарий не считает дискредитирующим: "Ну, не в Telegram террористы бы вербовали [наемников], вербовали они бы в WhatsApp или где-то еще. Здесь надо работать над профилактикой, над алгоритмами, я уверен, что спецслужбы этим занимаются".