ГП в четыре раза увеличила сумму иска по "делу ЧЭМК" и добавила требования к "Арианту"

Генпрокуратура уточнила размер требований иска в рамках незаконной приватизации группы ЧЭМК. Сумма увеличилась с 25 млрд до 105 млрд рублей.

Теперь ведомство просит взыскать деньги не только с компании "Эталон" и семьи Антиповых, но и с группы компаний "Ариант", Александра, Людмилы и Михаила Аристовых, бывшего гендиректора "Арианта" Александра Кретова и его дочери Елены. Генпрокуратура требует изъять у ООО "Группа компаний Ариант" 100% долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ — Ариант". У компании "Эталон" хотят забрать 100% акций Катав-Ивановского литейного завода.

Также прокуратура просит признать недействительным соглашение о прощении долга, заключенное между АО "Урало-сибирская металлургическая компания" и Юрием Антиповым в 2022 году. На имущество ответчиков наложили арест.

В пресс-службе компании "Ариант" от комментариев воздержались, сославшись на отсутствие у них информации об иске генпрокуратуры.

Ранее судья арестовал счета и имущество Антипова на 25 млрд руб., а также наложил запрет на совершение любых действий с оставшимися у него активами. Как настаивает замгенпрокурора, именно такую сумму бизнесмен мог незаконно вывести с предприятий, чем нанес ущерб государству, сотрудникам и самим заводам. На фоне этого власти региона "забыли" об обещаниях губернатора Алексея Текслера к 1 марта закрыть вредное электродное производство "ЧЭМК". Завод пока продолжает работать, а на его перенос и ликвидацию потребуются колоссальные средства. Экологи допускают, что эти работы могут быть оплачены из кармана самого Антипова.

Юрий Антипов в 1995 г. вместе с партнером Александром Аристовым основал группу "Ариант". Название группы составлено из первых слогов их фамилий. В 2020 г. Аристов и Антипов разделили бизнес, Антипову отошли металлургические активы, Аристову — агробизнес и виноделие. Юрий Антипов и члены его семьи стали единоличными владельцами Урало-Сибирской металлургической компании (УСМК), в которую входили Челябинский электрометаллургический комбинат, "Кузнецкие ферросплавы" и Серовский завод ферросплавов. В июне 2023 г. УСМК прекратила свою деятельность, присоединившись к АО "Компания "Эталон".