28 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Орлов: Екатеринбург может повторно вылететь из программы благоустройства "Городская среда"

Глава Екатеринбурга предупредил горожан, что уральская столица может второй год подряд не получить федеральные средства для благоустройства своих территорий. Именно такой исход ждет город, если за месяц не набрать в голосовании свыше 350 тыс. голосов.

Напомним, речь идет о федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС), в рамках которой горожане голосуют за благоустройство той или иной территории в 2025 году. На данный момент лидером рейтинга является вторая очередь второго этапа Преображенского парка. В прошлом году долгожданную победу получил Летний парк Уралмаш, однако их голосов было недостаточно, порог в 25% от населения старше 14 лет достигнут не был, а Екатеринбург стал единственным городом в Свердловской области, не прошедшим в программу для получения федеральных средств.

Теперь же история может повториться. По словам главы города, из необходимых 380 тыс. горожан, в "копилке" чуть более 32 тыс. голосов, а темпы набора слишком низкие.

"Чтобы получить федеральные средства, – а без них один лишь городской бюджет не потянет дорогостоящие работы, – Екатеринбургу нужно набрать 380 тыс. голосов жителей. Если все так и дальше пойдет, то в следующем году останемся без обновленного парка, сквера или же бульвара. Вы хотите, чтобы мы были в списке аутсайдеров? Лично я – нет!" – написал Орлов в своих соцсетях.

В ходе голосования екатеринбуржцам предстоит выбрать одну из восьми городских территорий:

  • 2-я очередь 2-го этапа Преображенского парка;
  • бульвар на улице Посадской;
  • парк "7 Ключей";
  • Основинский парк;
  • парк 50-летия ВЛКСМ;
  • парк 50-летия Советской власти (Метеогорка);
  • бульвар на улице Культуры, от Машиностроителей до Фестивальной;
  • Солнечные аллеи в микрорайоне Солнечный (2-й этап).

Голосование продлится до 30 апреля 2024 года. Сделать свой выбор горожане могут на сайте "Городская среда", через портал Госуслуг, либо с помощью волонтеров. Добровольцев в форме с символикой проекта можно встретить в парках-участниках программы ФКГС, торговых центрах и на улицах Екатеринбурга.

"Вы сможете помочь нашему любимому городу стать красивее и комфортнее. Без малейшего преувеличения каждый голос – важный шаг к улучшению столицы Урала. Одним щелчком мыши или со смартфона "выбить" деньги на благоустройство любимого зеленого уголка – просто, не правда ли? Обязательно голосуйте и убедите потратить на это пять минут своих друзей, знакомых и коллег!" – добавил градоначальник.

Федеральный проект ФКГС национального проекта "Жилье и городская среда" реализуется с 2017 года по поручению Президента России Владимира Путина. Благодаря проекту в Екатеринбурге уже создано и благоустроено несколько общественных территорий.

Теги: Екатеринбург, Орлов, благоустройство, городская среда


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