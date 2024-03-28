Mash: Жительница Крыма требует от Франции забрать ракету из ее огорода

Жительница Крыма потребовала от Франции забрать ракету SCALP-EG из ее огорода, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, во время одной из атак со стороны Украины устройство упало на ее участок. Снаряд вошел на несколько метров в землю.

По словам женщины, она вызвала спецслужбы, которые все осмотрели и оградили место падения.

Жительница, как пишет Mash, обратилась во французское посольство – просит его сотрудников забрать свою собственность из ее огорода.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что удары по кораблям Черноморского флота наносились ракетами SCALP и Storm Shadow, поставленными странами-членами Североатлантического альянса.

В декабре Минобороны РФ сообщило, что большой десантный корабль "Новочеркасск" Черноморского флота РФ получил повреждения в Феодосии в ходе удара ВСУ. СМИ писали, что удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow /SCALP EG.