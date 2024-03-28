28 Марта 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Власти Хельсинки готовятся экспроприировать у российских владельцев арену Helsinki Halli

Администрация Хельсинки принудительно выкупит стадион Helsinki Halli (ранее - Hartwall Arena) у российских владельцев.

Крытая арена располагается в районе Ильмала. Она уже два года пустует из-за санкций ЕС в отношении российских владельцев объекта.

По словам заместителя мэра финской столицы Пааво Архинмяки, процесс экспроприации объекта, вероятно, начнется не позднее начала июня, если его владельцы добровольно не согласятся на продажу.

Арена закрыта с февраля 2022 года. В сообщении мэрии говорится, что власти считают открытие арены важным для культурной и спортивной сферы, а также для проведения крупных мероприятий и других видов экономической деятельности.

Несколько частных лиц на протяжении полутора лет безуспешно пытались выкупить арену у ее российских владельцев. Россияне (финские СМИ утверждают, что арену приобрели структуры, близкие Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко) в настоящее время находятся под множеством санкций ЕС.

Власти Хельсинки сейчас выясняют, возможна ли экспроприация в соответствии с действующим законодательством или потребуется изменение законов.

По данным газеты Helsingin Sanomat, городские власти не претендуют на постоянное владение ареной, но ее покупка станет способом вернуть ее в эксплуатацию, а затем продать новым владельцам.

Городские власти уже проинструктировали фонд, управляющий ареной, что она должна быть готова к возобновлению работы как можно скорее, если право собственности перейдет городу.

Теги: хельсинки, роман ротенберг, геннадий тимченко, финляндия


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