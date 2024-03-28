В Ивановской области многодетные семьи освободили от платы за детсад

В четверг, 28 марта, депутаты Ивановской областной Думы законодательно утвердили ряд мер поддержки многодетных семей, сообщает пресс-служба регионального парламента. В частности, семьи с тремя и более детьми в Ивановской области полностью освобождаются от платы за детский сад, установлены и другие меры социальной поддержки.

Комментируя принятое решение, председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева отметила: «Этот год объявлен Президентом России Годом семьи, а значит, мерам поддержки семей, укреплению семейных ценностей со стороны государства будет уделяться особое внимание».

По ее словам, ряд новых мер поддержки многодетных семей в Ивановской области уже анонсировал губернатор Станислав Воскресенский. Сегодня часть из них утверждена законодательно.

Частичное или полное освобождение многодетных семей от платы за детский сад действовало в регионе и ранее, но было дифференцировано в зависимости от дохода семьи. С 1 апреля в Ивановской области от платы за детский сад освобождены все многодетные семьи. Одновременно с принятием этой нормы депутаты внесли изменения в областной бюджет. На реализацию льготы предусмотрено 107 млн рублей.

Марина Дмитриева напомнила, что за последние десять лет число многодетных семей в Ивановской области возросло более чем в два раза и сейчас составляет свыше 10 тысяч. В них воспитывается почти 34 тысячи детей.

Добавим, что для поддержки многодетных семей сегодня в бюджет заложены средства на единовременную помощь родителям при регистрации их в качестве индивидуальных предпринимателей, при регистрации ими крестьянского (фермерского) хозяйства и при постановке на учет в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональных доход.

Также в бюджете области теперь предусмотрены средства на получение многодетными родителями дополнительного профессионального образования, в случае поиска работы.