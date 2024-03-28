В Тюмени водитель на "БМВ" насмерть сбил школьника-велосипедиста на переходе

В Тюмени автомобиль "БМВ" на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Энергостроителей, 2 сбил девятилетнего велосипедиста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, мальчик ехал на велосипеде по пешеходному переходу, не спешившись. Они гуляли с другом, который был на самокате. Второй мальчик остался на тротуаре, когда его друг поехал через дорогу.

31-летний водитель пояснил, что поздно заметил велосипедиста на "зебре". Стаж водителя за рулем более 10 лет.

Обстоятельства трагедии выясняются.