Губернатор поручил: Более 78 млн рублей получат муниципалитеты Омской области на модернизацию ЖКХ

Соответствующее решение принято сегодня на заседании Правительства Омкой области под руководством главы региона Виталия Хоценко.

По госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики Омской области» муниципалитетам из областного бюджета распределили 78,1 млн рублей, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Из них 43,8 млн рублей направят на приобретение и установку 8 локальных станций очистки воды в Омском, Саргатском и Тевризском муниципальных районах. Мероприятие позволит улучшить качество питьевого водоснабжения жителей районов.

За счет остальных выделенных средств в текущем году установят 18 резервных источников электроснабжения в 11 районах области, что в дальнейшем позволит обеспечить надежность работы жилищно-коммунального комплекса в отопительный период.