Следствие: Исломовы и Касимов знали о планах исполнителей теракта в "Крокусе"

Четверо фигурантов дела об атаке на "Крокус Сити Холл" знали о намерениях террористов устроить теракт.

"Исломов и два его сына, продавшие автомобиль Renault террористам, как и Касимов, сдавший им квартиру, были осведомлены о намерениях Мирзоева, Рачабализоды, Фаридуни и Файзова совершить теракт, знали о его подготовке, способствовали им в этом", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Коммерсантъ" пишет, что братья Исломовы собирали информацию для террористов и обеспечили их транспортом, а также поселили у себя и возили их.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Исроила Исломова и его сыновей — Аминчона и Диловара, выходцев из Таджикистана с гражданством РФ. Им вменяется пособничество террористам.

Аминчон Исломов первым из всех фигурантов дела обжаловал свой арест. В суде мужчина заявлял о своей невиновности.

Кроме того, под арест отправлен Алишер Касимов. По данным следствия, он сдал квартиру Фаридуни Шамсутдину, одному из террористов. Касимов является уроженцем Киргизии, гражданин РФ. Ему также вменяется пособничество террористам.