"Спартак" перечислит все деньги от билетов на матч с "Уралом" на помощь пострадавшим в "Крокусе"

Футбольный клуб "Спартак" поможет пострадавшим от теракта в "Крокус Сити Холле", который случился на прошлой неделе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе московской команды, все средства от продажи билетов на домашний матч "Спартака" против екатеринбургского "Урала", который состоится 30 марта, будут направлены на помощь пострадавшим.

Вечером 22 марта несколько вооруженных злоумышленников ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Погибли больше 100 человек, также много пострадали. Сегодня стало известно, что из больниц выписано 90 пострадавших при теракте.

Ранее сообщалось, что после случившегося в "Крокусе" в России было отменено более 2 тысяч различных мероприятий и возвращено 100 тысяч билетов.