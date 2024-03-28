После теракта в "Крокусе" заблокированы 11 telegram-каналов

За последние двое суток Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к 11 каналам с террористическим контентом, в которых анонсируют якобы новые готовящиеся нападения.

Сотрудники Роскомнадзора фиксируют факты умышленного разгона различных вбросов по следам теракта: как фейков, так и призывов к экстремистской деятельности, сообщили РИА Новости в РКН.

Ранее telegram-канал Baza сообщил о том, что напавшие на "Крокус" люди находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх. По данным канала, у Шамсутдина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобира Файзова взяли кровь на экспертизу. В анализах каждого нашли психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности. Baza также сообщает, что террористы посещали здание "Крокуса", чтобы подготовиться к теракту. Фаридуни Шамсутдин был там 7 марта. Еще один подозреваемый приходил в "Крокус" два раза — 10 и 14 марта.