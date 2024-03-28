В Екатеринбурге на полгода перекроют часть улицы Мичурина

Энергетики Екатеринбурга на полгода закроют движение транспорта на двух участках улицы Мичурина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участках от улицы Тверитина до улицы Большакова и от улицы Большакова до улицы Ткачей. С 15 апреля по 30 октября Специалисты АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" будут проводить там модернизацию магистральных тепловых сетей.

Ремонтные работы не повлияют на схемы движения общественного транспорта. А для владельцев личного транспорта на закрытых участках установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Движение будет организовано по улицам Тверитина – Луначарского – Большакова.

Руководство АО "ЕТК" просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, с чем поможет информационная карта с актуальной информацией обо всех перекрытиях и дорожных работах. Компания также обязуется после завершения работ восстановить элементы благоустройства.