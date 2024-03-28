28 Марта 2024
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Происшествия Самарская область
Фото: Накануне.RU

Экс-глава Счетной палаты Самарской области получила срок

Ленинский райсуд Самары вынес приговор экс-главе региональной Счетной палаты Елене Дубровой.

Она получила три года три месяца колонии общего режима, пишет "Ъ-Волга".

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о том, что уголовное дело, в рамках которого 31 января 2023 г. задержана председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва, было возбуждено полицией в конце 2022 г.

"Выяснилось, что, по итогам проверки, которую палата проводила в ГКУ СО "Служба транспортного обеспечения", были незаконно укрыты выявленные нарушения бюджетного законодательства, касающиеся руководителей службы. По предварительным данным, сокрытие произошло по настоянию руководства областного правительства. В результате вскрытые нарушения легли под сукно и не попали в акт проверки. Теперь за это Дубровой придётся отвечать перед законом", - написал тогда Хинштейн в своем telegram-канале.

Теги: Елена Дуброва, Счетная палата Самарской области


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Ранее 01.02.2023 09:40 Мск Хинштейн привел детали уголовного дела, по которому задержана глава СП Самарской области
Ранее 01.02.2023 07:40 Мск В Самаре задержали руководителя региональной Счетной палаты

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