Экс-глава Счетной палаты Самарской области получила срок

Ленинский райсуд Самары вынес приговор экс-главе региональной Счетной палаты Елене Дубровой.

Она получила три года три месяца колонии общего режима, пишет "Ъ-Волга".

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о том, что уголовное дело, в рамках которого 31 января 2023 г. задержана председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва, было возбуждено полицией в конце 2022 г.

"Выяснилось, что, по итогам проверки, которую палата проводила в ГКУ СО "Служба транспортного обеспечения", были незаконно укрыты выявленные нарушения бюджетного законодательства, касающиеся руководителей службы. По предварительным данным, сокрытие произошло по настоянию руководства областного правительства. В результате вскрытые нарушения легли под сукно и не попали в акт проверки. Теперь за это Дубровой придётся отвечать перед законом", - написал тогда Хинштейн в своем telegram-канале.