Песков про обмен Гершковича: Контакты есть

Контакты между Россией и США по обмену заключенными есть, но переговоры должны проходить в тишине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он высказался об этом в ответ на вопрос о возможности обмена американского журналиста Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже.

"Нарушение вот этой герметичности лишь создает дополнительные проблемы и препятствует достижению какого-то результата в этом процессе", - цитирует Пескова ТАСС.

Напомним, в феврале президент Владимир Путин рассказал, при каких условиях задержанного в Екатеринбурге американского журналиста могут вернуть обратно в США. По его словам, Америка должна быть открыта для таких же "жестов доброй воли" со своей стороны.