СГБ Азербайджана: Париж создает шпионскую сеть в Баку

Глава Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана Али Нагиев заявил, что Франция через представителей своей спецслужбы формирует в Азербайджане шпионскую сеть, действуя в ущерб национальной безопасности этой страны.

По его словам, СГБ Азербайджана разоблачила эту деятельность, "немедленно и оперативно предприняв необходимые и адекватные шаги", пишет РИА Новости.

В январе посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева сообщила, что власти Азербайджана задержали гражданина Франции по обвинению в шпионаже.