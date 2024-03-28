Опрос: более 20% жителей Екатеринбурга сталкиваются с телефонными мошенниками каждый день

Более 20% жителей Екатеринбурга ежедневно сталкиваются с телефонными мошенниками. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob.

Опрос проводился в марте этого года среди экономически активных жителей уральской столицы. Согласно его результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), 21% екатеринбуржцев сталкиваются с телефонными мошенниками ежедневно, еще 27% – по несколько раз в неделю. По несколько раз в месяц телефонные аферисты беспокоят 17% опрошенных, несколько раз в год – 15%.

Еще 2% уральцев мошенники звонят раз в несколько лет. А 10% и вовсе заявили, что злоумышленники не звонили им ни разу. При этом чаще всего подозрительные личности представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов.

Любопытно, что, согласно опросу, больше всего подпольные колл-центры надоедают горожанам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц и обкрадывают их чаще.

Напомним, недавно в Екатеринбурге профессор-исследователь УрФУ стал жертвой мошенников. Мужчина перевел аферистам более миллиона рублей из своих сбережений.