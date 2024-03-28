В Прикамье вооруженные мужчины напали на бывшего полицейского

В Пермском крае на бывшего полицейского напала группа вооруженных людей. Они повредили его новый автомобиль Haval, разбив стекло. Самому мужчине осколками изрезало лицо, сообщает telegram-канал SHOT.

Сообщается, что бывший начальник уголовного розыска на трассе Пермь - Краснокамск увидел в зеркало заднего вида черный автомобиль Camry, который несся по трассе со скоростью не менее 130 километров в час. Экс-полицейский решил сделать замечание и посигналил лихачам. Те перестроились в параллельную полосу, открыли окно, начали плеваться в бывшего полицейского, что-то кричать и прижимать к отбойнику.

Когда он остановился из черного автомобиля выскочил молодой человек - лет 25. Он разбил стекло автомобиля полицейского. После инцидента мужчина посмотрел запись на видеорегистраторе и заметил, что они были вооружены. Один из них, по словам мужчины, пытался потянуться за стволом. Сейчас личности нападавших устанавливает полиция.