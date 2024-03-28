Песков ответил на вопрос, почему Путин не приехал в "Крокус"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал в первые дни после теракта в "Крокусе" на место трагедии.

"Осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте", - приводит РИА Новости слова Пескова.

Если какие-то контакты президента с семьями погибших будут необходимы, Кремль проинформирует, добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков заявлял, что Путин пока не собирается посещать "Крокус сити холл".

24 марта пресс-служба Кремля сообщила о том, что президент почтил память погибших. Глава государства поставил свечку за упокой в церкви на территории государственной резиденции Ново-Огарево.