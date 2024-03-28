Mash: На Ямале задержали продавца по подозрению в вербовке террористов

На Ямале задержан подозреваемый в вербовке террористов. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

Сообщается, что 20-летний продавец магазина "Монетка" является автором спам-атаки с предложениями за 700 - 900 тыс. взорвать ТЦ, вокзалы, аэропорты. Мужчина якобы сотрудничает с запрещенной террористической организацией "Легион свобода России"*.

Задержали вербовщика после обращения в полицию 36-летнего жителя поселка Уренгой. Он показал полицейским сообщение из мессенджера, в котором ему обещали почти 1 млн руб. за теракт на местной рыбной базе. Писали якобы от лица запрещенной террористической организации. Дома у автора сообщений нашли 10 симок, семь телефонов, много бланков и т.д.

Накануне.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по ЯНАО.

* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.