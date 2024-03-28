Baza: Террористы из "Крокуса" находились под воздействием психотропных веществ

Террористы, напавшие на "Крокус", находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, у Шамсутдина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобира Файзова взяли кровь на экспертизу. В анализах каждого нашли психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холле". Им было предъявлено обвинение в теракте (часть 3 205 ст. УК РФ). Всем грозит пожизненное. Все обвиняемые ― граждане Таджикистана. Они признали свою вину.

Baza также сообщает, что террористы посещали здание "Крокуса", чтобы подготовиться к теракту. Фаридуни Шамсутдин был там 7 марта. Еще один подозреваемый приходил в "Крокус" два раза — 10 и 14 марта.