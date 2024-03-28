28 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Водитель из Нижнего Тагила ответит перед судом за ДТП с автобусом, где пострадали три человека

Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за ДТП, в котором пострадали трое пассажиров автобуса. Водитель иномарки уснул за рулем и столкнулся с общественным транспортом, в котором 16 жителей Баранчинского поселка ехали на спектакль в ЗАТО г. Новоуральск.

Напомним, авария произошла 18 марта прошлого года около 14.00. Обвиняемый сел за руль своей "Тойоты Вокси", несмотря на сонное состояние. Разогнавшись до 70 км/ч в районе 177 км автодороги "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов", он уснул и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

В результате, трое пассажиров автобуса получили травмы, расцененные экспертом как повлекшие причинение тяжкого вреда их здоровью. У одного из них диагностировали телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы, туловища, правой верхней конечности, закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга и иные травмы. Двум женщинам-пассажиркам причинены травмы, повлекшие у каждой деформацию щеки, и, как следствие, обезображивание лица.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу.

Теги: Нижний Тагил, водитель, ДТП, суд, спектакль


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