Водитель из Нижнего Тагила ответит перед судом за ДТП с автобусом, где пострадали три человека

Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за ДТП, в котором пострадали трое пассажиров автобуса. Водитель иномарки уснул за рулем и столкнулся с общественным транспортом, в котором 16 жителей Баранчинского поселка ехали на спектакль в ЗАТО г. Новоуральск.

Напомним, авария произошла 18 марта прошлого года около 14.00. Обвиняемый сел за руль своей "Тойоты Вокси", несмотря на сонное состояние. Разогнавшись до 70 км/ч в районе 177 км автодороги "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов", он уснул и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

В результате, трое пассажиров автобуса получили травмы, расцененные экспертом как повлекшие причинение тяжкого вреда их здоровью. У одного из них диагностировали телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы, туловища, правой верхней конечности, закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга и иные травмы. Двум женщинам-пассажиркам причинены травмы, повлекшие у каждой деформацию щеки, и, как следствие, обезображивание лица.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу.