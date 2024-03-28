NYT: Америка передала России не всю информацию о подготовке теракта в "Крокусе"

Соединенные штаты Америки передали России не всю информацию о подготовке теракта в "Крокусе".

"Враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволяли официальным лицам США делиться какой-либо информацией о заговоре сверх того, что было необходимо, из опасения, что российские власти могут узнать об их разведывательных источниках или методах", - пишет The New York Times.

Ранее в российских спецслужбах подтвердили, что США информировали Россию о готовящемся теракте, однако эта информация была общей, без конкретизации.