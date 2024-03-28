Агаларов: Закрытые двери в "Крокусе" вели в служебные помещения

Эвакуационные выходы в "Крокус Сити Холле" работали в штатном режиме, заявил Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова.

По его словам, люди, спасаясь, натыкались на запертые двери для персонала, они вели в служебные помещения.

Также Агалов добавил, что в зале "однозначно" сработало дымоудаление. "Мы видим на кадрах, когда уже случился поджог, зал не в тумане, то есть сохранилась видимость. У нас на крыше стоит огромный агрегат", — добавил Агаларов. Его цитирует РИА Новости.

Эмин Агаларов уже заявлял, что все выходы в "Крокусе" во время теракта функционировали, система оповещения работала.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить, как работали системы оповещения в "Крокус Сити Холле" во время теракта и были ли открыты эвакуационные выходы. Baza писала, что у следователей появилась информация о четырех заблокированных лестницах в "Крокус сити холл" во время теракта. Кроме того, по словам очевидцев, на дверях с "Антипаникой" висели велосипедные замки, которые пострадавшим пришлось ломать своими руками.