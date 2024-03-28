Вице-мэр Екатеринбурга вспомнил 1984 год, говоря об уборке города

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов заверил, что в городе достаточно техники для уборки города от накопившейся грязи. Также чиновник поделился воспоминаниями из собственного детства.

Как заявил Бубнов на сегодняшнем брифинге, поставлена задача уже к середине апреля перевести уборочную технику для работы в летнем режиме.

"Но мы оставляем определенное количество, порядка 20% комбинированных дорожных машин, которые должны работать в межсезонье. Все-таки может быть все что угодно, погода может преподнести любые сюрпризы. Напомню, что у нас 2 мая 1984 года выпало столько снега, что было сложно на работу вовремя прийти. Я в школу с трудом попал, тогда снега было по колено", - отметил вице-мэр.

Он признал, что в целом техники, сил и средств для уборки улиц Екатеринбурга достаточно.

"Но что значит достаточно? Если стоит задача привести в порядок город не за 30 дней, а за два, то конечно недостаточно. Мы балансируем между нашими возможностями – финансовыми, рабочими – и рациональностью", - пояснил Бубнов, пообещав убрать город "быстрее чем за месяц".

Стоит отметить, что с 1 по 30 апреля в столице Урала пройдет так называемый месячник чистоты. А на 27 апреля запланирован общегородской субботник. Вице-мэр призвал горожан принять в нем участие.

"Помощь однозначно приветствуется, хотя в принципе мы в ней не нуждаемся. Труд облагораживает человека, и я не вижу ничего плохого взять детей на субботник и вместе с ними поработать. Потому что когда человек что-то убирает, потом, наверное, у него не поднимется рука что-то выкинуть или сломать. Это такой воспитательный момент", - уверен Бубнов.

Напомним, также сегодня замглавы Екатеринбурга пообещал "со всей пролетарской ненавистью" взяться за уборку города от грязи.