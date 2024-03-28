28 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Жители Первоуральска не верят в причину аварии, из-за которой город на полдня остался без воды

Жители Первоуральска усомнились в словах главы города, объясняющего причину коммунальной аварии на Нижне-Сергинском водоводе. Горожане уверены, что Игорь Кабец принимает их за дураков, якобы придумывая оправдания про некую прокладку кабеля.

Напомним, вчера градоначальник опубликовал в своих соцсетях новость о повреждении Нижне-Сергинского водовода во время прокладки кабеля связи. В результате, в срочном порядке пришлось организовывать подвоз воды к жилым домам. В 19.32 Кабец опубликовал новость о завершении сварочных работ на водопроводе и начале заполнения водопровода, в 23.39 - о подаче воды в город и заполнении резервуаров, а в 00.16 заявил, что авария окончательно устранена, а сети города заполнены водой в полном объеме.

Горожане же отреагировали на сообщения градоначальника скептически. Они уверены, что никакой прокладки кабеля не было, а мэр просто решил придумать хорошее оправдание, чтобы не признавать износ трубопровода. Свои мысли они изложили в местных пабликах.

"Прошу огласить организацию-вредителя при производстве земляных работ в охранной зоне линейных объектов и все причиненные затраты жителям города возместить в материальном выражении. Но так как вредителя-повредителя водовода не раскрывают, значит никаких земляных работ не было по факту. Красиво басня сказывается, но нужны в ней фигуранты-вредители, а их нет. А был кабель связи на такой глубине?"

"Он врун такой, думает, люди не грамотные, не знают, на какой глубине кабели закладывают и на какой глубине водопровод";

"А что тут понимать, какие кабели посреди леса? Даже если и так, то сразу назвали бы организацию, проводившую работы, которой и возмещать ущерб";

"А схемы расположения водовода и кабелей связи забыли наверно перед ремонтом посмотреть? Или у нас в таких конторах только Долбоящеры работают. А не специалисты";

"При прокладке кабеля связи", Карл!!! огласите тех долбачей, кто в ответе (если не фейк), а еще лучше оштрафуйте эту контору, чтобы они поплатились за наши "неудобства".

В социальных сетях люди также жалуются на уже привычное, но все же неприятное отсутствие нормального напора и качества воды. Не устроил горожан и график подвоза воды то к домам, которые не найти на карте, то в 2 часа ночи перед рабочим днем.

"Уже вторые сутки вода из крана бежит тоненькой и коричневой струйкой! Смывать в унитазе не знаем, чем (снега уже нет, извините). Машина привозила воду в 2 часа НОЧИ!!! Ну какой адекватный человек, которому на следующий день на работу с утра, пойдет за водой?! Скорее всего, только старушки, страдающие бессонницей, и приходили за водой", - поделился местный житель. В ответ же подписчики посоветовали ему терпеть, плакать и смывать накопленными слезами.

Кто-то в сети уже с юмором относится к водной трагедии в Первоуральске, выдавая подобные шутки. Другие же не могут комментировать очередное отключение воды без нецензурной лексики. Об износе водопровода в городе известно уже всей Свердловской области и очередная авария не вызвала особого удивления. Однако в этот раз Кабец назвал иную причину, к которой он и его действия якобы не имеют никакого отношения. Может ли быть это связано со вчерашними словами начальника ГУ МВД по региону Александра Мешкова о возбуждении уголовного дела о коррупции в отношении одного из региональных мэров? На заседании заксобрания имя градоначальника, да и название города озвучено не было.

"В поле нашего самого пристального внимания находятся вопросы пресечения фактов коррупции со стороны руководителей различного уровня. Так, в прошлом году фигурантами уголовных дел становились и главы органов местного самоуправления. По этическим соображениям, а также в интересах следствия, озвучивать фамилии я пока не буду. Скажу лишь одно, что в настоящее время, к сожалению, у нас есть информация о предполагаемом преступлении. Думаю, что в этом году в отношении очередного главы будет возбуждено уголовное дело", – заявил Мешков.

Сегодня также поступила жалоба от Свердловского РЭО о несанкционированном снежном полигоне, химикаты с которого стекаются в реку Чусовую. Полигон же находится под Первоуральском. Экоактивисты сообщили, что ранее Игорь Кабец уже получал представление от прокуратуры из-за своза десятков тысяч кубометров снега на несанкционированные площадки. Однако сегодняшняя история с очередным полигоном показала, что даже после вмешательства прокуратуры, ситуация не сильно изменилась.

Теги: Первоуральск, коммунальная авария, вода, Кабец


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