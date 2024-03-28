В Красноярске остался в силе приговор подельнику Митволя

Красноярский краевой суд оставил без изменений приговор бывшему гендиректору АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" Владимиру Жаркову, который в октябре 2023 г. наказан за мошенничество при строительстве метро.

В апелляции адвокат настаивала на назначении "условки". Она привела доводы о том, что судом не полностью учтены заслуги Жаркова – его патриотизм, материальная помощь участником СВО, благотворительная деятельность, помощь больным детям. Суд оставил жалобу без удовлетворения. Приговор первой инстанции – два года четыре месяца колонии общего режима вступил в законную силу, сообщает прокуратура Красноярского края.

По этому же делу ранее наказан бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. Напомним, Митволя задержали в 2022 г. в столичном аэропорту "Внуково" при попытке покинуть Россию. Затем его доставили в Красноярск, где расследовалось дело. Сумма ущерба составила, по версии следствия, около 900 млн руб., а к хищениям была причастна компания Митволя, готовившая проектно-сметную документацию по метро. В сентябре 2023 г. суд приговорил Митволя к четырем с половиной годам лишения свободы по делу о хищении при строительстве красноярского метро. Также суд обязал его выплатить штраф в 400 тыс. руб. Митволь признал в суде вину. Позже стало известно, что Митволь готов добровольно возместить причиненный ущерб, за него поручились два депутата Госдумы.