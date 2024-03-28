Вице-мэр Екатеринбурга пообещал убрать город "со всей пролетарской ненавистью"

Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов пообещал "со всей пролетарской ненавистью" взяться за уборку города от грязи. Об этом чиновник заявил на сегодняшнем брифинге.

Напомним, недавно Бубнов признал проблемы с уборкой улиц в городе, но отказался называть его "Грязьбургом". Сегодня он развил свою мысль и отметил, что "не хотелось бы нашему родному городу какие-то не самые лучшие характеристики давать".

"Понятно, что после зимнего периода есть над чем поработать. Думаю, что в очень краткосрочный период мы со всеми этими работами справимся. Понятно, что происходит быстрое таяние. Но есть и положительный момент: по крайней мере, вчерашний дождь прибил полностью пыль, сейчас в воздухе нет такого ее содержания", - заявил Бубнов, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его словам, теперь все это находится на проезжей части.

"К сожалению, эффективно бороться с этим можно только привлекая вакуумную технику и подметальные машины, осуществлять мойку. Но погода не позволяет! Поэтому, как только будет возможность применить всю технику, так сказать, со всей пролетарской ненавистью, это будет сделано", - заверил вице-мэр.

Напомним, также сегодня в мэрии Екатеринбурга рассказали, как жителям заставить УК вывозить снег из дворов.