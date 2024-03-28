С 1 апреля Киев прекратит выплачивать пенсии "переселенцам" из Крыма, ДНР и ЛНР

С апреля украинский режим прекратит выплачивать пенсии тем пенсионерам Крыма, ДНР и ЛНР, которые были зарегистрированы как "внутренние переселенцы".

После 2014 года многие пенсионеры из этих регионов для получения пенсии на Украине, куда они десятилетиями платили налоги, регистрировались там по фиктивным пропискам и получали пенсию. К этому призывал даже глава ДНР Александр Захарченко, не видя в этом ничего зазорного. Киев постепенно ужесточал требования, вынуждая каждые 3-6 месяцев проходить проверку. В 2020 году проверки прекратились из-за ковидных ограничений. Но в конце 2023 года киевское правительство приняло постановление об обязательной идентификации, иначе пенсии выплачиваться больше не будут. Формально пенсия будут накапливаться, но не начисляться, пока не будет пройдена идентификация.

Адвокат Ростислав Кравец отмечает, что даже Конституционный суд Украины признавал дополнительные условия незаконными, поскольку люди получили право на пенсию, заработав определенный трудовой стаж.