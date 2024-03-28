28 Марта 2024
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot; Diplomatrutube&quot; / youtube.com/@Diplomatrutube

Винер: В России простой народ не простит тех, кто поедет на Олимпиаду в нейтральном статусе

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер полагает, что простой народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе. По ее мнению, от России в случае участия спортсменов в нейтральном статусе поедет "команда беженцев".

"Если нет флага, гимна, родины, кто это такие? Теннисистка Дарья Касаткина, например, займет первое место, встанет на пьедестал. И чей флаг поднимут? Если даже она займет первое место, ее фамилии не будет в медальном зачете. И российских болельщиков тоже не допустят на стадион", - сказала "Спорт-экспрессу" Виннер.

Отметим, Винер полагает, что унизительно ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе.

"В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду", - сказала Винер.

По ее мнению, одно дело, когда все спортсмены выступают в нейтральном статусе и каждая страна понимает, где ее представители

"Но спортсмены со всего мира выступают с гимном и с флагом, участвуют в параде закрытия и открытия, кроме России. Считаю унизительным, когда медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы еще и под музыку, похожую на "похоронный марш", вместо гимна", - сказала Винер.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что государство не должно финансировать участие спортсменов в Олимпийских играх под белым флагом. При этом нельзя и преследовать спортсменов, которые хотят выступить на Олимпиаде как частные лица. Запрещать участие вообще было бы несправедливо, отмечает сенатор. Но на государственном уровне от этого нужно отказаться и даже дать этому соответствующую политическую оценку.

Теги: Ирина Виннер, Олимпиада, Париж


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Ранее 26.03.2024 16:05 Мск Винер: на Олимпиаду в Париж от России поедет "команда бомжей"

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