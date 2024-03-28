По пути следования террористов, напавших на "Крокус", нашли боеприпасы

На маршруте фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" нашли шесть гранатометных выстрелов и взрыватель, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, пять ВОГ-17, один ВОГ 25Г и один взрыватель М-6 нашли на 338-м км трассы М-3 "Украина", в лесополосе рядом с деревней Нелбочь Жиздринского района Калужской области. Именно по этой дороге 22 марта ехали подозреваемые в теракте.

Место обнаружения боеприпасов оцепили, прибывшие взрывотехники подорвали их, пишет Baza. По данным полиции, "Рено" с террористами обнаружили на 359-м километре М-3, после чего за ними началась погоня.

Ранее в МВД сообщили, как удалось вычислить машину предполагаемых исполнителей теракта в "Крокусе". После того, как начался пожар, в "Крокус" прибыли начальник полиции УМВД России по Красногорску полковник Максим Мягков и его заместитель, подполковник Дмитрий Новиков. Они прошли в серверную. Пока не распространился огонь, требовалось изъять видеозаписи, на которых были зафиксированы подозреваемые в совершении теракта и маршрут их передвижения.

Взломав дверь в помещение, полицейские и сотрудники ФСБ России просмотрели видеоматериалы и идентифицировали автомобиль, на котором скрылись предполагаемые террористы. Благодаря переданной в оперативный штаб информации удалось установить маршрут передвижения подозреваемых и в дальнейшем задержать их.