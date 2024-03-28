ЛДПР предложила обязать работодателей доставлять сотрудников на работу в ночные смены

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о том, чтобы обязать работодателей обеспечивать проезд сотрудников к месту работы и обратно в отсутствие у них возможности воспользоваться общественным транспортом, например ночью.

Авторы отмечают, что из-за новых требований к такси оно сильно подорожало. А иногда другого способа нет. И работник вынужден оплачивать это из своего кармана. Поэтому нужно переложить эту ответственность на работодателя. Ответственные работодатели так и делают, предусматривая такие траты в трудовом договоре, но законодательно данная обязанность работодателя не закреплена.

Инициатива согласуется с позицией Минфина, что такая оплата не приводит к возникновению у работников дохода, подлежащего обложению налогом на доходы, так как это производственная необходимость и производится в пользу транспортной организации, осуществляющей такие перевозки.