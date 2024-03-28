Эмин: нет окончательного решения о восстановлении "Крокуса"

Певец Эмин Агаларов, сын президента Crocus Group Араза Агаларова, сообщил об отсутствии окончательного решения по восстановлению после теракта подмосковного "Крокус Сити Холла".

"Я думаю, мы ориентируемся на мнение губернатора, на мнение властей, возможно, мнение господина президента и общего мнения людей, с нашей стороны что там должно быть, восстановлен зал с мемориалом, или мемориал, или зал должен быть в другом месте", - цитируют "Известия" Агаларова.

22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Официальный представитель МВД России Ирина Волк привела обстоятельства того, как удалось вычислить машину предполагаемых исполнителей теракта в "Крокусе".