В Международный день театра астраханским артистам вручали награды

В Астраханском ТЮЗе накануне состоялось торжественное мероприятие, объединившее служителей Мельпомены и представителей театральной общественности.

Первый заместитель министра культуры Астраханской области Лариса Васильева и председатель Астраханского отделения Союза театральных деятелей Юрий Кочетков поздравили всех собравшихся с праздником и пожелали ярких премьер, интересных проектов, больших гастролей.

«Театр — это не профессия, это стиль и смысл жизни, это постоянный творческий труд. Вы бережно храните и приумножаете театральные традиции, помогаете сохранять обществу духовное начало, приумножать культурные ценности», — отметила Лариса Васильева.

Как сообщили в министерстве культуры Астраханской области, на мероприятии прошло награждение: Почетный знак губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» артисту оркестра Астраханского театра оперы и балета Игорю Кухару и руководителю литературно-драматической части театра Наталье Туриевой, Почетная грамота губернатора — главному бухгалтеру Астраханского оперного театра Елене Кулаковой и другие награды.

Дипломы и премии «За лучшую роль театрального сезона 2023 года» вручил заместитель председателя Астраханского СТД, заслуженный артист РФ Сергей Тараскин. Награды получили: артистка театра оперы и балета Анна Каденкова за роль Антониды в опере «Иван Сусанин» М. Глинки, артистка драматического театра Екатерина Радченко за роль Мареллы в спектакле «Анна в тропиках» Н. Круза, артистка ТЮЗа Александра Цибулько за роль Полины в спектакле «Доходное место» А. Островского, артистка театра кукол Наталья Цветкова за роль Лауры Лайонс в спектакле «Приключения Шерлока Холмса».

Дипломы «За лучшую мужскую роль театрального сезона 2023 года» получили: солист театра оперы и балета Константин Скляров за роль Герцога в опере «Медный всадник» Р. Глиэра, артист драматического театра Дмитрий Карыгин за роль Михаила Рахитина в спектакле «Месяц в деревне». И. Тургенева, артист ТЮЗа, народный артист РФ Сергей Мартемьянов за роль Акима Юсова в спектакле «Доходное место» А. Островского, артист театра кукол Руслан Беляев за роль Сэра Генри в спектакле «Приключения Шерлока Холмса».

Еще одной формой признания стала специальная премия СТД РФ «Творческая командировка». Ею были награждены: актриса театра кукол Наталья Цветкова и солист театра оперы и балета Константин Скляров.

В завершение торжественной части артисты показали традиционный театральный «капустник»