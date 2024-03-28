ЕС подпишет соглашение с Австралией об импорте сырья для электроники

Еврокомиссия подпишет стратегическое партнерство с Австралией по поставкам критически важного сырья для производства электроники, пишет Euractiv.

ЕС пытается уменьшить свою зависимость от Китая в отношении такого стратегического сырья, как литий, используемый в батареях, и редкоземельных металлов, которые имеют решающее значение для электроники. Австралия как раз ими богата.

В марте 2023 года ЕС признал невозможность самостоятельно обеспечить себя критически важным сырьем для электроники. Он никогда не станет самодостаточным в этом вопросе и навсегда сохранит зависимость от импорта.

Редкоземельными считаются 17 элементов, которые востребованы в высокотехнологичных областях, в том числе для производства электроники. Их запасы очень ограничены, во всем мире их добывается всего порядка 300 тыс. тонн в год. Более трети их запасов приходится на Китай. Примерно по 15% приходится на Россию, Бразилию и Вьетнам. Еще меньше у Австралии и США. А вот по добыче редкоземельных элементов примерно две трети приходится на Китай. На втором месте США - около 15%. Австралия - на третьем.

На Россию приходится менее 2% мировой добычи. Ранее Правительство РФ и Росатом поставили цель снизить импортозависимость до 50%, а к 2030 году полностью обеспечивать себя редкоземельными элементами. В 2020 году была создана Ассоциация производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов.