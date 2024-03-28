МИД: Активность НАТО в Восточной Европе направлена на подготовку к столкновению с РФ

Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе нацелена на подготовку к вероятному конфликту с Россией, заявили в МИД РФ.

В министерстве у на усиление военного потенциала блока в Румынии, Польше и Прибалтике. В ведомстве привели в качестве примера милитаризации Восточной Европы и Черноморского региона расширение румынской авиабазы.

"Все это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной", —заявили РИА Новости в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что в Румынии началось строительство крупнейшей базы НАТО в Европе, рассчитанной на 10 тысяч военнослужащих. Она может быть развернута к 2040 году. В населенном пункте Михаил Когэлничану (уезд Констанца на юго-востоке страны) идут работы по расширению уже существующего здесь военного комплекса. Речь идет о 57-й авиабазе ВВС Румынии "Михаил Когэлничану". На ее территории разместят взлетно-посадочные полосы, ангары для самолетов, оружейные платформы и гражданскую инфраструктуру.