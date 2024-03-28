28 Марта 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Парламентарии поддержали предложенный региональными властями план реализации наказов жителей Новосибирской области на 2024 год

Почти 1200 наказов избирателей в самых разных сферах и отраслях: образование, здравоохранение, ЖКХ, культура, дорожная инфраструктура, физкультура и спорт и многие другие будут исполнены в этом году в Новосибирской области.

На сессии Законодательного Собрания Новосибирской области депутаты поддержали предложенный региональным Правительством план реализации наказов на 2024-й год. Как доложил министр экономического развития Лев Решетников, уточнённый план включает в себя 1178 наказов. Первый план, представленный осенью прошлого года, включал 685 наказов, — рост практически в два раза по количеству наказов. Увеличился и объём финансирования – на 8 млрд рублей. Сегодня он составляет 28,7 миллиардов рублей.

Пример Новосибирской области уникален, подчеркнул на сессии Губернатор Андрей Травников.

(2024)|Фото: nso.ru

«Только в нашем регионе есть отдельный закон по наказам, и программа наказов является инструментом для бюджетного планирования. Причём, с каждым созывом Законодательного Собрания масштаб этой программы возрастает и объём финансирования на исполнение программы наказов увеличивается. Это очень кропотливая работа, потому что важно услышать и депутатов, и избирателей, и одновременно обеспечить выполнение всех остальных программ, национальных и федеральных проектов. Их мероприятия тоже направлены на решение задач на местах, и я считаю, что в рамках совместной работы нам это удаётся», — заявил глава региона.

(2024)|Фото: nso.ru

Уникальность закона о наказах отметил и Председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив: «К нам приезжают представители других регионов посмотреть, как он работает, — чтобы изучить и внедрить у себя.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства региона, закон о наказах – это всегда «дорожная карта», и сегодня, с появлением национальных проектов, наказы исполняются, в том числе, за счёт федеральных программ. Здесь многое зависит от совместной работы депутатов и областного Правительства. Этот закон помогает развитию, в первую очередь, районов – дороги, школы, комплексное развитие сельских территорий и так далее. Закон консолидирует работу Правительства, депутатов, глав районов и городов».

(2024)|Фото: nso.ru

Отраслевая структура и распределение средств выглядит следующим образом, сообщил Лев Решетников: самое большое количество наказов в сферах ЖКХ, образования, дорожной инфраструктуры. С точки зрения финансирования лидерство у сфер образования (11,2 млрд рублей), здравоохранения (5,9 млрд) и ЖКХ (4,5 млрд).

(2024)|Фото: nso.ru

По словам министра экономического развития региона, механизм реализации наказов развивается, и наказы с каждым годом все больше интегрируются в бюджетную систему Новосибирской области.

Теги: андрей травников, депутаты новосибирской думы, закон о наказах, дорожная карта


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