28 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: РИА Накануне.RU

На железнодорожном мосту в Пышминском округе провалилась машина

В Пышминском городском округе очередная проблема с дорогами "Автодора". На недавно отстроенном железнодорожном мосту в дыру провалилась машина, в результате чего автомобили, в том числе и большегрузы, снова стали объезжать участок через жилой фонд Пышмы и ближайших деревень. Об этом Накануне.RU рассказали местные жители.

По их словам, речь идет о железнодорожном мосту трассы М12 "Екатеринбург - Тюмень", проезд по которому проходит через рабочий поселок Пышма. При выезде из Пышминского района есть переезд через железную дорогу, где уже год "Автодор" строит мост. Около двух месяцев назад была запущена первая полоса, но уже 26 марта дорожное покрытие не выдержало и автомобиль буквально "провалился в текстуры". Как результат: проблемы в движении и объезд по "лесовозке" и деревням. В чатах Пышмы местная жительница написала, что из-за ремонтных работ простояла в пробке два часа, а люди со стороны Талицы и вовсе не смогли попасть на похороны в Трифоново.

"Машина провалилась. От остатка грунта получилась яма, в которой застряла фура. Машинам проезжать через такую яму трудно, не говоря про легковые. Эта яма прервала движение на двое суток", - рассказал местный житель.

В связи с этим, машинам пришлось совершать объезд: при выезде из Екатеринбурга нужно попасть в Пышму со второго заезда, проехать по жилым улицам Жукова, Ленина, Некрасова, а после через частный сектор деревень Чупино и Пылаево.

"Был мост, а теперь машины снова ездят через жилой фонд, отчего мы и просим убрать эту объездную до М12 и сделать ее в обход всех населенных пунктов, как сказал президент Владимир Путин. Но "Автодор" уперся и решил разрезать поселок на две части. Почти все социальные объекты находятся на одной стороне, жители на другой. Люди преклонного возраста и вовсе будут отрезаны. Мы просим, чтобы сделали объездную, но даже при подготовке этого участка не могут сделать дорогу и мосты по-человечески", - рассказал один из местных жителей.

Уральцы опасаются, что при таком уровне работ и постоянных ремонтах ни о какой безопасности для местных жителей и водителей речи быть не может. Сейчас еще даже недостроенный железнодорожный мост на 176 км трассы М12 отремонтировали, на 182 км спустя всего год производится вторичный заплаточный ремонт. Там асфальт словно сдулся, образовав огромную яму.

"А если через Пышму проведут трассу, как и хотят? Там категория грунта №5 - это болото. И через Пышму проходят водопроводы, пересечение газопровода высокого давления. С качеством их работ, боимся, что будет авария. Они торопятся неизвестно куда, а в результате, получается, страдают люди. Да уже пострадали - машина провалилась! Мы - жители Пышмы просим, чтобы трассу М12 строили в обход поселка по проекту 2013 года, который прошел экспертизы и был одобрен Москвой" - утверждают жители Пышмы.

Накануне.RU обратились в "Автодор" за комментарием. На момент публикации ответ получен не был.

Теги: Автодор, Пышма, Железнодорожный мост


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