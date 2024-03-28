На Среднем Урале перенесли дату начала пожароопасного сезона

Дата начала пожароопасного сезона на Среднем Урале в 2024 году перенесена на 5 апреля. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства региона в связи со скорым сходом снежного покрова. Планируется, что это позволит своевременно обеспечивать защиту лесов и населенных пунктов от угрозы возникновения природных пожаров.

Ранее начало пожароопасного сезона в Свердловской области ожидалось с 10 апреля за исключением северных муниципалитетов, в которых его старт был запланирован на 15 апреля.

Также в ходе заседания министерству промышленности и науки региона поручено организовать проверки предприятий, которые занимаются деревообработкой, чтобы они не стали причиной пожаров. Главам управленческих округов следует организовать обследование населенных пунктов, где не обновлены минерализованные полосы. А муниципальным образованиям поручено создать комиссии по обследованию приусадебных участков, чтобы оперативно убрать сухую траву и захламление.

Напомним, недавно в Рослесхозе упрекнули руководство Свердловской области за отсутствие подписанного сводного плана готовности к пожароопасному сезону – и это на фоне мощнейших лесных пожаров прошлого года. Лишь после этого такой план в регионе был утвержден.