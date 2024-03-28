Экс-спикер думы Чукотского АО получил срок за премирование себя

Бывший председатель думы Чукотского автономного округа наказан за назначение себе премий.

Политик незаконно премировал себя в 2016-21 гг. Бюджет Чукотки пострадал на 16,3 млн руб. Также незаконно чиновнику установлена пожизненная доплата к страховой пенсии по старости на 289 тыс. руб. больше, чем она ему полагалась.

Суд наказал бывшего спикера тремя с половиной годами лишения свободы. Колония это будет или условное наказание, не сообщается. Приговор в силу не вступил.