Уход из России обошелся иностранным компаниям уже в 107 миллиардов долларов

Уход из России обошелся иностранным компаниям более чем в $107 млрд в виде списаний активов и упущенной выгоды, посчитал Reuters. С августа 2023 года сумма увеличилась на треть. Аналитики считают, что компании, которые еще только собираются уйти с российского рынка, понесут еще бОльшие потери.

По данным анализа Йельской школы менеджмента, около тысячи компаний вышли из бизнеса в России, хотя сотни компаний, включая французский ритейлер Auchan и Benetton, все еще работают или только приостановили свою деятельность, не собираясь уходить.