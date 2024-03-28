Орловский губернатор сообщил о подбитом танке Abrams в районе Авдеевки

Военнослужащие гвардейской бригады специального назначения, которым помогает Орловская область, в ходе наступления подбили американский танк Abrams в районе Авдеевки. Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков.

"Американский танк подбит в районе Бердычей в ходе продолжающегося наступления группировки "Центр" от Авдеевки", - написал Клычков в своем Telegram-канале. По его словам, танк был подбит 27 марта.

20 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала года российскими военными в зоне СВО были уничтожены четыре танка Abrams.

В начале марта глава ДНР Денис Пушили заявил, что Украина перебросила на авдеевское направление не менее пяти танков Abrams. Он отметил, что, "наверное, все-таки западная пропаганда переоценила" эти танки, что продемонстрировали российские военные.