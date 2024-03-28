Подросток из Нижневартовска задержан за лжетерроризм

В Нижневартовске 16-летнего подростка будут судить за лжетерроризм, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по ХМАО-Югре.

Подросток позвонил в экстренные службы и сообщил о том, что в одной из школ будет совершено преступление. Тревога была ложной.

Сейчас на него завели дело по ч. 2 ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение). Ожидать решения суда он будет под подпиской о невыезде. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100-500 тыс. руб. до реального лишения свободы.

Если "лжеминер" не достиг 14 лет - ответственность за него будут нести родители, а самих детей ставят на профилактический учет в органы внутренних дел.

О каком конкретно случае минирования идет речь, не сообщается. Ранее школы Нижневартовска неоднократно получали сообщения о якобы минировании и опасных предметах внутри зданий. В связи с этим детей и персонал эвакуировали, а школы проверяли. Однако всякий раз тревога оказывалась ложной.