28 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Атомстройкомплекс" официально опроверг слухи о мусорном полигоне на Шарташе

В компании "Атомстройкомплекс" официально опровергли слухи о создании мусорного полигона на Шарташе в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в конце марта неизвестные начали распространять в городских пабликах провокационную информацию о создании мусорного полигона на Шарташе и безосновательно обвинять в этом "Атомстройкомплекс". Поводом для домыслов послужил старт общественных слушаний по вопросу изменения статуса земельного участка и его разрешенного использования.

В "Атоме" разъяснили ситуацию. Публикуем официальное заявление компании полностью и без купюр.

"На Изоплите, на значительном отдалении от берега Шарташа (более 1,5 км), на протяжении нескольких десятков лет существует промышленная площадка. На ней расположены производства, склады. Долгое время пустой участок, расположенный в глубине промплощадки, не граничащий ни с садами, ни с природными зонами, использовался для производственных целей, в том числе для временного хранения строительного мусора – не представляющего опасности боя строительных материалов, таких как кирпичи, бетонные блоки, щебень. Это пригодный для переработки продукт, который можно снова использовать в строительстве, например, для уплотнения почвы при возведении производственных цехов. В структуре "Атомстройкомплекса" – 11 крупных заводов, прямо сейчас идет строительство нового завода в Сысерти, планируется строительство нескольких новых производственных линий в разных городах области. Компания вступила в переговоры с компанией ООО "Гринлэнд" (оператор, осуществляющий вывоз мусора со строительных площадок) и выразила готовность оплачивать переработку (измельчение) строительного мусора, чтобы использовать результаты переработки на собственных производственных площадках, в том числе, при строительстве новых цехов – такой бережливый подход соответствует экологической политике компании.

В настоящее время разработан проект установки перерабатывающего комплекса. Участок для его размещения выбран таким образом, чтобы обеспечить безопасность жилью, расположенному в непосредственной близости от промышленной зоны. Чтобы вести деятельность по переработке, в статус разрешенного использования участка необходимо внести соответствующий вид деятельности.

Таким образом, речи о "создании мусорного полигона" не идет! "Атомстройкомплекс" фактически упорядочивает собственную производственную деятельность, выделяя в промышленной зоне участок, безопасный для хранения и переработки боя строительных материалов. Он как относился к землям промышленности, так и остается в этом статусе. На нем не расположены природные или жилые объекты, проект прошел все необходимые экспертизы, подтверждающие его экологическую безопасность. Результаты экспертиз и сам проект доступны на сайте администрации Кировского района Екатеринбурга и открыты для ознакомления граждан. Вопросы для обсуждения могут быть адресованы и на сайт компании.

Для нагнетания негатива распространители недобросовестной информации используют такие термины, как "свалка", "мусорный полигон", "медицинские и химические отходы", которые ничего общего не имеют ни с хранением, ни с переработкой боя строительных материалов; а также пугающие иллюстрации мусорных полигонов, переполненных самым разными отходами, в том числе, отходами других производств, официально считающимися опасными. В действительности строительный мусор, который застройщики направляют на утилизацию, не является опасным, имеет натуральный (природный) состав, после измельчения представляет собой готовый к использованию строительный материал (техногрунт). "Атомстройкомплекс" обращается к жителям и настоятельно рекомендует непосредственно ознакомиться с документами, размещенными на сайте администрации, изложенными в простой и понятной форме, при возникновении вопросов – адресовать их на указанные ресурсы. Здраво оценивать информацию, расположенную на официальных источниках, а не в социальных сетях или мессенджерах, сообщения на которых могут иметь провокационный характер и преследовать неочевидные цели, такие как "дешевый пиар" круга лиц".

Теги: полигон, слухи, Шарташ, Атомстройкомплекс


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